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«Типичный пример эксцесса»: российский инструктор рассказал о новой проблеме россиян

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  • 8.04.2024, 10:57
  • 6,528
«Типичный пример эксцесса»: российский инструктор рассказал о новой проблеме россиян

И пожаловался на большие потери.

Российский военный инструктор Святослав Голиков обвинил командование РФ в преступной халатности и некомпетентности во время организаций атаки. Особенно его разгневало видео очередного провального мясного штурма российских войск в районе села Бердичи под Авдеевкой, что привело к большим потерям среди оккупантов, пишет obozrevatel.com.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале. Россиянин жаловался на командование российских войск, отправившее БМП-2 вместе с десантом в зону прямого поражения стрелковым оружием, причем неожиданно для себя.

«Очередная наглядная иллюстрация преступной некомпетентности или же преступной халатности в организации атаки», – прокомментировал россиянин.

Так, на кадрах боевой работы 47 отдельной механизированной бригады, видно, как БМП-2 кафиров вместе с десантом прорвались в деревню. Однако украинские воины из роты ударных БПЛА остановили технику врага с помощью FPV-дрона, ликвидировав сразу четырех захватчиков. В то же время пехота 26 отдельного стрелкового батальона 47 ОМБр получив преимущество – уничтожила остальных оккупантов.

«Машина с десантом тупо вонзилась в зону прямого поражения стрелковым оружием, причем неожиданно для себя, но не для противника. И тут даже никакие «Брэдли» не катились. Банально добили стрелком.

В общем, типичный пример эксцесса, возведенного в рутинную практику. Всеми нами любимая (нет) классика жанра постановки боевой задачи в стиле «Идите туда, там никого нет» или «Идите туда, вас там встретят». Ну и кого там нет, те и встречают», – пишет российский военный инструктор.

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