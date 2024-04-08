Российские самолеты сбросили еще пять авиабомб на Белгородскую область 7 8.04.2024, 11:10

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Это уже 21 случай за последние 3 недели.

Российские самолеты снова сбросили пять авиабомб на Белгородскую область. Это уже 21 случай за последние 3 недели.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на российские СМИ. Так, 1 апреля ФАБ-500 обнаружили в Ракитянском районе, однако местных жителей не эвакуировали и пострадавших не было.

2 апреля две ФАБ-500 обнаружили в селе Глотово. 3 апреля в двух километрах от села Кропивное нашли ФАБ-250, а 4 апреля ФАБ-250 обнаружили в районе села Козычево. Все боеприпасы были уже уничтожены.

Всего за последние три недели известно о 18 авиабомбах, которые российские самолеты сбросили на Белгородскую область. Местные власти предпочитают это скрывать, а когда это становится невозможным, они описывают это как «нештатный сброс боеприпасов». Однако точных ответов на вопрос, почему это происходит, пока нет.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании указали, что невозможно подтвердить, вызваны ли такие инциденты недостатками в процедурах вооружения самолетов перед вылетом или ошибками экипажа во время миссий. Вероятно, это сочетание обоих факторов. Увеличение частоты таких случаев, вероятно, свидетельствует об утомлении воздушного и наземного персонала на фронте в России, а также о недостаточной подготовке.