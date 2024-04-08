закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 12:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские самолеты сбросили еще пять авиабомб на Белгородскую область

7
  • 8.04.2024, 11:10
  • 6,220
Российские самолеты сбросили еще пять авиабомб на Белгородскую область

Это уже 21 случай за последние 3 недели.

Российские самолеты снова сбросили пять авиабомб на Белгородскую область. Это уже 21 случай за последние 3 недели.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на российские СМИ. Так, 1 апреля ФАБ-500 обнаружили в Ракитянском районе, однако местных жителей не эвакуировали и пострадавших не было.

2 апреля две ФАБ-500 обнаружили в селе Глотово. 3 апреля в двух километрах от села Кропивное нашли ФАБ-250, а 4 апреля ФАБ-250 обнаружили в районе села Козычево. Все боеприпасы были уже уничтожены.

Всего за последние три недели известно о 18 авиабомбах, которые российские самолеты сбросили на Белгородскую область. Местные власти предпочитают это скрывать, а когда это становится невозможным, они описывают это как «нештатный сброс боеприпасов». Однако точных ответов на вопрос, почему это происходит, пока нет.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании указали, что невозможно подтвердить, вызваны ли такие инциденты недостатками в процедурах вооружения самолетов перед вылетом или ошибками экипажа во время миссий. Вероятно, это сочетание обоих факторов. Увеличение частоты таких случаев, вероятно, свидетельствует об утомлении воздушного и наземного персонала на фронте в России, а также о недостаточной подготовке.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип