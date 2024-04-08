«Тупо ждут, пока нас затопят» 13 8.04.2024, 11:38

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Россияне в ярости от вранья и бездействия властей в Орске.

В Оренбургской области РФ к утру 8 апреля оказались затопленными уже более 10 тыс. жилых домов, сообщила пресс-служба правительства региона. В Орске объявлен режим ЧС федерального масштаба. Известно о четырех погибших, началась массовая эвакуация.

Соцсети заполнены возмущенными жалобами местных жителей на работу МЧС, обратил внимание Telegram «Можем Объяснить». Журналисты поговорили с пострадавшей из затопленного оренбургского микрорайона Солнечный:

«Никакие меры не предпринимаются! Тупо ждут, когда нас затопит. Обращались в администрацию, в МЧС, нам ответили, что никаких мер приниматься не будет. Только эвакуация! Нас еще не затопило, но вода на подходе. Говорят, во вторник придет. Нафига нам их компенсация? Мы что, на эти 100 тыс дома свои восстановим?», — возмущается наша собеседница.

Работой спасателей возмущены и другие местные жители.

«Орск, улица Докучаева, 53. Утонула пожилая женщина. Утонула в собственном доме. Не могут достать тело. Ссылаются на отсутствие водолазов. Но ведь наши МЧСники проходят водолазную подготовку», — пишет жительница Орска под постом губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Орчане обвиняют главу МЧС Александра Куренкова во лжи. Поводом послужило его заявление на телеканале «Россия 24» о том, что «эвакуация была объявлена неделю назад», а жители города «думали, что это шутки какие-то». На самом деле эвакуацию объявили всего за несколько часов до прорыва дамбы, указывают местные СМИ.

Вот, что они пишут в соцсетях:

«Зачем вы врете, что людей оповестили за неделю об эвакуации? Зачем вы сволочи скидываете всю вину на народ?»;

«И где неделю назад предупреждали об угрозе?! Все вранье»;

«Мы еле успели вещи собрать, какой там»;

Жители жалуются на отсутствие питьевой воды: «По федеральным каналам говорят перебоев с питьевой водой нет. Но из крана идет черная вода, а в магазине воды нет!».