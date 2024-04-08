Улетел, но обещал вернуться 1 Андрей Окунь

8.04.2024, 11:45

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Почему Путин игнорирует затопленный Орск.

Летом 2019 года жители Иркутской области России пережили страшное наводнение. Больше всего пострадал город Тулун, который ушел под воду из-за прорыва дамбы. В том страшном потопе погибли 26 человек, сотни лишились жилья, а тысячи были эвакуированы.

Разрушения были настолько серьезными, а власти Иркутской области настолько плохо подготовились к возможным последствиям потопа, что в регион вынуждено прилетал Путин. Трижды за два месяца. Он обещал, успокаивал и поддерживал. Люди, которые смогли прорваться к Путину первыми, даже получали сертификаты на жилье.

Путин уехал из Тулуна 2 сентября 2019 года, обещал вернуться, но больше никогда не посещал россиян, пострадавших от наводнений. Он не удостоил визитом ни жителей Уссурийска, где от потопа в прошлом году по итогу пострадали более 44 тысяч человек.

Возможно, виной всему старость. Все-таки уже не молодой человек, 71 год это не шутки. Может, на него повлиял коронавирус. А может, все дело в том, что потоп в Тулуне случился ровно перед единым днем голосования. На фоне того, что главным словом 2019 года стал «протест», то можно представить, насколько властям было важно не дать страшному наводнению повлиять на результаты выборов, проходивших по всей стране.

Сейчас выборы уже прошли, и необходимости в агиткампаниях нет. Так что и жители Орска, которых этой ночью затопила вода, скорее всего останутся без внимания из федерального центра. А зачем? Все важное уже случилось.

Андрей Окунь, Telegram