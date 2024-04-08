The Hill: Украина наносит удар по российской нефти 2 8.04.2024, 11:38

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Озвучены причины и последствия таких атак.

Украина усиливает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы нанести ущерб важнейшему источнику доходов Москвы. Украинские дроны ударили по меньшей мере 12 раз по НПЗ в глубине России, повредив, по крайней мере, 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Издание The Hill пишет, что только в марте Украина нанесла пять успешных ударов по нескольким НПЗ. Эти атаки показывают, что Украина продолжает использовать относительно дешевые технологии для нанесения ударов, наносящих ущерб России.

Изменят ли удары по российским НПЗ ситуацию на фронте

Но эксперты говорят, что атаки на НПЗ должны участиться, чтобы изменить расчеты на поле боя, где в последние месяцы Россия взяла верх, отчасти благодаря тому, что республиканцы в Конгрессе США отказались принять новую помощь для Украины.

Джон Харди, заместитель директора программы по России в Фонде защиты демократий, говорит, что если Украина «сможет широко развернуть эту инициативу, то это может предоставить рычаги влияния на Россию».

«Если это и повлияет на войну, то, скорее всего, в большей степени на финансы», - сказал он. «Каждый доллар, который Москва не получает в виде налогов на промышленность, - это доллар, который она не может вложить в солдат или производство оружия».

Ранее Украина атаковала Россию вглубь на 800 миль и наносила лишь умеренный ущерб российским НПЗ, что позволило Москве отремонтировать пострадавшие объекты. Теперь же в России вынуждены проводить «крупный ремонт», который «может занять значительное время и потребовать значительных затрат».

«Санкции, скорее всего, увеличивают время и стоимость поиска замены оборудования», - написали сотрудники британской разведки. «Эти удары влекут за собой финансовые издержки для России, влияя на внутренний рынок топлива».

Украинские удары по НПЗ вынудили Кремль ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина, чтобы попытаться удовлетворить внутренний спрос, а цены на бензин в стране выросли.

Георгий Ревишвили, стипендиат программы Фулбрайта в Школе государственного управления и государственной службы при Техасском университете A&M Буша, считает, что рост цен на топливо может создать внутренние проблемы для Путина.

«Воздействие повышения цен на топливо будет ощущаться по всей России, особенно в регионах с нестабильной экономикой, что потенциально может привести к нестабильности», - написал Ревишвили в аналитической статье для Atlantic Council.

Однако Александра Прокопенко, научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований, считает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам «неприятны, но не слишком болезненны для российской военной машины».

«Они не влияют на поставки топлива на фронт и могут лишь ненадолго повысить цены на бензин на внутреннем рынке России», - написала Прокопенко в электронном письме, отметив, что атаки также заставили российские нефтяные компании инвестировать в системы защиты от дронов.

Чем обернутся дляи России украинские атаки на НПЗ

Украина также считает эти атаки стратегическими, поскольку Россия в значительной степени избежала западных санкций на экспорт нефти.

Максим Скрипченко, президент Центра трансатлантического диалога, украинского аналитического центра, сказал, что удары по нефтеперерабатывающим заводам «чрезвычайно эффективны» и, как ожидается, приведут к снижению добычи российской нефти в апреле.

Он добавил, что эти атаки - «только начало», и ожидает их усиления.

«Это не просто муха в комнате, которая вас беспокоит», - сказал он. «Мы видим, как растут цены в России».

Скрипченко также сказал, что Украина изматывает российскую противовоздушную оборону и наносит удары по трудновосстанавливаемым участкам нефтеперерабатывающих заводов, которые будет все труднее и труднее починить.

«Если мы продолжим это делать... в определенный момент времени у них закончатся запчасти», - сказал он. «В конце концов это приведет к тому, что Россия попытается получить запчасти из-за границы, и на ремонт уйдут месяцы. Это жизнеспособная стратегия, которая работает».

Украина проводит относительно дешевые атаки. В большинстве случаев Киев наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников дальнего радиуса действия. Эти беспилотники не отличаются особой сложностью, но они регулярно проникают в российские системы ПВО и радары.