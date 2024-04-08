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На границе Литвы и Беларуси появятся немецкие войска

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  • 8.04.2024, 11:51
  • 2,804
На границе Литвы и Беларуси появятся немецкие войска

В балтийскую страну прибудет целая бригада.

Министерство обороны Литвы сообщает, что первые солдаты немецкой бригады, прикомандированные к Литве, прибудут в Вильнюс в понедельник, пишет Delfi.

Основную группу управления штаба 45-й бригады Lietuva (Литва) составят более 20 немецких солдат. Вместе с солдатами в понедельник в Вильнюс прибудет командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Германии Альфонс Майс.

Первые солдаты, прибывшие в Литву, поселятся в Вильнюсе и будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. До конца года основной элемент штаба будет отвечать и за помощь в переброске немецких солдат в Литву.

Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и всеми необходимыми средствами, включая подразделения боевого обеспечения.

Бригада будет состоять из существующих и новых сформированных подразделений.

В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон с земли Северный Рейн — Вестфалия и 122-й бронетанковый пехотный батальон из Баварии. Боевая группа передовых сил, находящаяся сейчас в Литве, будет преобразована в многонациональный батальон и станет неотъемлемой частью бригады.

Ожидается, что в Литву будет переброшено около 5 тысяч немецких солдат и гражданских, некоторые из них приедут со своими семьями. Будет два места службы — полигон в Руднинкай (в 20 км от белорусской границы) и Рукли (к северо-востоку от Каунаса).

Солдаты и их семьи будут жить в Вильнюсе и Каунасе, а пункты логистического обеспечения будут созданы и в других частях Литвы.

Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду — такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой. Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.

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