В российском Краснодаре произошел мощный пожар на фабрике «Роспромторга» 1 8.04.2024, 12:13

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Поднялась стена огня.

В России в ночь на 8 апреля снова было жарко. Как стало известно, в Краснодаре произошел мощный пожар на одной из фабрик в поселке Индустриальное.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что загорелись два ангара фабрики по производству обуви «Роспромторг».

Следует отметить, что генеральный директор этой фабрики недавно погорел на взятке.

На видеозаписях с места происшествия видно, как огромная стена огня поднялась над зданием фабрики. Что стало причиной возгорания не уточняется.

Площадь пожара охватила около 1800 квадратных метров.