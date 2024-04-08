Автобус из Беларуси в Польшу «забыл» на заправке пассажира 2 8.04.2024, 12:09

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Теперь он добивается компенсации.

В марте белорус Вадим (имя изменено) ехал автобусом из Минска в Варшаву. Под Белостоком он вышел на санитарной остановке, зашeл в туалет, а когда вернулся, его автобуса уже не было. В уехавшем автобусе остались все вещи и документы. При себе у Вадима был лишь телефон, но звонки перевозчику не принесли результата. Теперь Вадим пытается взыскать с компании деньги за билет, пишет MOST.

Билет на автобус «Минск — Варшава» Вадим приобрел на сайте агрегатора поездок Atlasbus.by. Однако тот рейс отменили. Тогда диспетчер сайта порекомендовал мужчине приобрести билет на автобус, который отправлялся чуть позже, но в Варшаву должен был прибыть раньше.

Посадка на автобус была в Минске, но рейс выполняла фирма, зарегистрированная в Гродно. Она предоставляет туристические услуги — от автобусных туров в Европу до охоты в заповедниках Гродненской области.

— Причем как-то интересно получилось: нас посадили на вокзале в Минске в один автобус, но мы поехали не в сторону Бреста, а в сторону Гродно. А по пути нас всех попросили пересесть в другой автобус. Не знаю, для чего все эти манипуляции, — рассказал Вадим.

Бежал за автобусом и кричал

Автобус поехал через Лиду, а первой остановкой в Польше стал Белосток.

— На границе простояли сутки. К сожалению, такая реальность. После прохождения границы я уснул и проснулся уже в Белостоке.

Водитель автобуса сообщил, что первая санитарная остановка будет через 15 минут. Проехав 10-15 километров, автобус действительно остановился на заправке. Была ночь — машин и других автобусов на заправке не было.

Вадим вышел из автобуса, съел хот-дог и решил зайти в туалет — в тот момент люди еще стояли на улице. Вернувшись через две минуты, мужчина увидел, как автобус уезжает со стоянки. Он побежал за ним, крича, чтобы его подождали. Но водитель не остановился.

«Автобус возвращаться не будет»

Вещи и документы Вадима остались в автобусе. Но у него был телефон. На сайте перевозчика он нашел номера компании, а позвонив по ним, узнал номер водителя. По словам белоруса, потребовалось около 15 звонков, чтобы дозвониться до него.

— Ответ водителя был такой: «Автобус возвращаться не будет, делайте что хотите». И он положил трубку.

Вадим звонил снова, но решение водителя не поменялось. Тогда белорус связался с женой, которая живет в Варшаве, и попросил ее приехать на вокзал, чтобы встретить автобус и забрать его вещи.

— Жена уже спала, пришлось ее разбудить такой прекрасной новостью. Сейчас это все вызывает улыбку, но тогда было не смешно, — добавляет белорус.

«Никто даже не извинился»

Тем временем мужчине нужно было срочно искать варианты, как добраться до Варшавы. В надежде догнать автобус Вадим пытался словить попутку, но попытки не увенчались успехом: ночью водители неохотно подбирают попутчиков на трассе.

— Но затем разум возобладал, и я вернулся на заправку, чтобы погреться.

Наконец, спустя полтора часа на заправку прибыл автобус, следующий из Риги в Варшаву. Свободные места были, и водитель согласился подвезти Вадима, но оплату готов был принять только наличными. Вадим согласился, хотя денег у него не было. Договорился, что заплатит в Варшаве, где его встретит жена.

Уехавший без Вадима автобус благополучно прибыл в Варшаву. На вокзале его ждала супруга Вадима, она, как и договорились, забрала вещи.

— Водители отдали чемодан, никто даже не извинился, как будто это нормальная ситуация, — возмущен белорус.

Вскоре в Варшаву приехал и Вадим. Рассчитавшись с водителем, супруги уехали домой отсыпаться.

«Отслеживать пассажиров нет возможности»

После инцидента белорус связался с перевозчиком. По словам Вадима, диалога не получилось. Мужчину обвинили в том, что он сам не проконтролировал время остановки.

— Руководитель компании сказал, что автобус рейсовый, люди выходят и заходят — отслеживать пассажиров нет возможности, поэтому мы сами должны следить за своими соседями во время стоянки. Я же настаивал на том, что такого не должно быть — такие ситуации недопустимы.

Стороны «остались при своем», тем не менее Вадиму пообещали компенсацию.

— Руководитель компании попросил мой номер телефона, чтобы перевести компенсацию через BLIK (систему мгновенного перевода средств в Польше. — Прим. ред.). Денег пока нет.

Если в ближайшее время деньги не поступят на счет, мужчина планирует обращаться в Белорусское общество защиты прав потребителей.