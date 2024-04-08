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«Мясной штурм» россиян закончился глупой гибелью

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«Мясной штурм» россиян закончился глупой гибелью

Z-военкор бросился обвинять высшее командование в преступной халатности.

Российские офицеры продолжают отправлять своих солдат в «мясные штурмы» против Вооруженных сил Украины, где последние массово гибнут в бессмысленных для РФ боях.

В результате один из военных инструкторов России Святослав Голиков, увидев своими глазами глупую гибель порядка десяти российских военных, вероятно, своих воспитанников, публично обвинил высшее командование армии РФ в преступной халатности.

Как отмечает в Telegram-канале украинский блогер и журналист Денис Казанский, причиной тому стали очередные провальные «мясные штурмы» и огромные потери российской армии. При этом он обнародовал резонансные кадры с места происшествия. Как говорится в сообщении журналиста, очередной такой случай, который поверг российского военного инструктора в буквальном смысле в шоковое состояние, произошел в районе села Бердычи, что рядом с Авдеевкой.

Невыносимым для инструктора Святослава Голикова стал фрагмент в опубликованном в Сети видео, на котором запечатлено, как российская пехота на броне въезжает прямо к позициям Вооруженных сил Украины, после чего защитники нашей страны попросту расстреливают всю эту группу из стрелкового оружия.

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