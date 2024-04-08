В Литве заговорили о новом возможном ограничении для белорусов 8.04.2024, 12:33

Но экономист раскритиковал эту идею.

Беларусь ввела запрет на импорт из Литвы, но сами белорусы по-прежнему приезжают сюда на автобусах и покупают определенные товары, пишет литовское издание delfi.lt. В этой ситуации Литва могла бы ввести ограничение на вывоз товаров, заявил вице-президент Вильнюсской торгово-промышленно-ремесленной палаты Кястутис Черняцкас. Однако экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что не видит ничего плохого в том, что белорусы приезжают за покупками в Литву.

В выходные у магазина Ikea в Вильнюсе стояло несколько автобусов из Беларуси, отмечает delfi.lt.

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заметил, что в 2023 году в Литву приехали 24 285 автобусов и микроавтобусов с белорусскими номерами.

«В январе 2337, в феврале — 1992, в марте (до 18 включительно) — 742. Согласно прогнозам, в марте количество будет ниже», — представил Мишутис статистику.

По его словам, в последнее время в числе приезжих может быть меньше людей, приезжающих за покупками.

«Сейчас чаще приезжают те, кто едет на заработки в страны ЕС, включая тех, кто едет в Вильнюсский аэропорт на рейсы за границу», — сказал Мишутис.

Вице-президент Вильнюсской торгово-промышленно-ремесленной палаты Кястутис Черняцкас заявил, что такой обход санкций белорусами кажется странным.

«Сейчас между Литвой и Беларусью наблюдается определенное политическое напряжение, оно отражается и в экономике. Запрещен экспорт определенных товаров из Литвы в Беларусь. Я думаю, что об ограничении ввоза некоторых товаров уже давно должно было заявить и наше правительство, поскольку товары, которые попадают в Беларусь, потом попадают и в Россию. Границ там нет. Сейчас Беларусь говорит, что не принимает наши товары, но призывает жителей ехать самим и привозить. Думаю, тут наше правительство должно занять более жесткую позицию и ввести ответные ограничения», — считает он.

Он уточнил, что допуск автобусов и туристов, наверно, должен быть регламентирован директивой ЕС, но Литва могла бы ввести ограничение на вывоз товаров.

«Например, можно вывозить товары не больше чем на 100 евро. Каждая страна могла бы ввести такое ограничение, поскольку ограничить въезд туристов не получится», — сказал Черняцкас.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что не видит ничего плохого в том, что белорусы приезжают за покупками в Литву. «Тут я не вижу морального конфликта. Если ЕС везет туда товары, немалую часть стоимости забирают белорусские компании. Они платят там налоги, значит, поскольку Россия и Беларусь сидят в одной лодке, пополняются их бюджеты. А если люди к нам приезжают, то пополняется бюджет нашей страны», — сказал он.

По словам экономиста, такие торговые связи могут быть незначительными контактами через людей.