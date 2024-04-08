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Politico: У Путина нет возможности бряцать оружием у границ Финляндии

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  • 8.04.2024, 13:29
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Politico: У Путина нет возможности бряцать оружием у границ Финляндии

Хозяин Кремля переоценил мощь могучей российской армии.

Россия не сможет угрожать Финляндии до 2030 годов. У нее просто нет солдат, чтобы вернуть их на границу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечает издание, Путин недавно пригрозил в очередной раз разместить войска вблизи границы страны с Финляндией. Это серьезное бряцание оружием, учитывая, что длина границы составляет более 1300 километров. И Финляндия, конечно, теперь пользуется защитой своих союзников по НАТО, а это означает, что угроза Путина вряд ли вызовет какие-либо экзистенциальные опасения.

Но эта попытка запугивания окажется неудачной и по другой важной причине: у России не хватает солдат, пишет Politico

«С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. Просто идеально. У нас не было ни одной претензии друг к другу, особенно территориальной, не говоря уже о других территориях. У нас даже не было войск; мы вывели все войска оттуда, с российско-финской границы», - пожаловался Путин в интервью государственному агентству «РИА Новсти» в прошлом месяце. Несмотря на это, Финляндия вступила в НАТО. «Так они решили. Но у нас там не было войск, теперь они будут», - добавил он.

Жалоба Путина во многом напоминала жалобу хулигана, заявляющего, что все в порядке, пока другой человек не обратится в полицию. Но проблема с постоянными угрозами другим заключается в том, что это требует значительных ресурсов. Если Россия хочет запугать Финляндию, заявив, что она отомстит за вступление страны в НАТО войсками на границе, ей необходимо иметь в своем распоряжении достаточное количество войск. А у России этого просто нет.

«У русских не будет ресурсов для строительства инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и привлечения значительного количества сил к нашей границе до 2030-х годов», - заявил генерал-майор в отставке Пекка Товери, бывший начальник финской военной разведки и недавно избранный членом парламента Финляндии.

Трудности Путина с базовой арифметикой

Между тем, российская армия настолько растянута, что всего через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину Кремль уже перевел свои войска, дислоцированные недалеко от финской границы, в Украину - хотя Путин утверждает, что они были переведены в знак дружбы России с Финляндией.

Поэтому неудивительно, что финские лидеры спокойно отреагировали на заявление Путина.

Теперь Путин, заявивший в конце прошлого года, что Россия имеет в Украине 617 тысяч солдат, хочет и дальше наращивать вооруженные силы страны. Но трудно поддерживать на Украине 600-тысячную армию, когда общая численность российских вооруженных сил составляет 1,15 миллиона человек. Возможно, неудивительно, что в декабре прошлого года Путин приказал увеличить численность вооруженных сил примерно до 1,32 миллиона. Примерно в то же время Шойгу предположил, что к 2026 году их число должно вырасти до 1,5 миллиона. Однако при этом все еще возникает вопрос, откуда возьмутся эти солдаты и насколько они хороши.

Поскольку российские вооруженные силы борются с самыми простыми задачами, финские политики могут себе позволить не беспокоиться по поводу угроз Путина - пока. Но риск российской агрессии сохранится, поскольку маловероятно, что Россия фундаментально изменится в ближайшем будущем. Проблемы с вербовкой армии у противника - это просто удача, которая не продлится долго. Вот почему Финляндия и Швеция поступили мудро, вступив в НАТО, пишет Politico.

«Но на этот раз Путин переоценил мощь могучей российской армии и недооценил способность западных политиков понимать базовую арифметику», - резюмирует издание.

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