Песков как стендап-комик 2 Telegram-канал «СерпомПо»

8.04.2024, 13:38

4,326

фото: getty images

На пульсе чего Кремль держит руку?

Пресс-Пескову пора переквалифицироваться в стендап-комика. Объяснение, почему Путин опять в стороне от беды, обрушившейся на жителей Оренбургской области и ограничивается заслушиванием докладов и отправкой в районы, пострадавшие от бедствия, профильных чиновников (которые должны были немедля вылететь на место ЧП без всяких поручений президента), иначе как юмористическим не назовешь.

На пульсе чего Путин держит руку? Дамбы? Линейкой измеряет уровень поднятия воды? Да, просто слился в обычной своей манере.

Кстати, не он один. Его зам по Совбезу Медведев тоже не спешит в пострадавшие регионы. Ровно так же он отменил поездку в Мурманскую область после покушения на губернатора Чибиса. Вместо того, чтоб, напротив, оперативно вылететь на место преступления и расследовать дело, найти пособников, вдохновителей.

Но, нет. Они с Путиным в тиши кабинетов рисуют на бумаге украинский след в деле «Крокуса».

А вдруг и в прорыве дамбы в Орске, нарушениях при ее строительстве тоже «киевский режим» виноват? Вот бы Путин с Медведевым на месте и разобрались. Без них - никак.

Telegram-канал «СерпомПо»