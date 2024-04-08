«Газпром», «Роснефть» и другие: украинские хакеры атаковали российский дата-центр 1 8.04.2024, 14:00

2,166

Его использовали более 10 тысяч предприятий.

Украинские хакеры, которые могут иметь связь с кибердепартаментом Службы безопасности Украины, совершили атаку на дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телекоммуникационный сектор, по данным Liga.Tech.

Сообщается, что более 10-ти тысяч предприятий российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационных гигантов использовали облачный сервис OwenCloud.ru. Среди них были такие компании, как «Уральский завод гражданской авиации», «НПП «РУБИН» (входит в состав холдинга «Росэлектроника»), «Уральский завод спецтехники», «Газпром», «Трансгаз», «ЛУКойл», «Роснефть», «Норильский никель», «Ростелеком», «Телеком», «МегаФон».

Согласно полученным сведениям, это была совместная операция украинской хакерской группы «BLACKJACK» вместе с кибердепартаментом СБУ. Они уничтожили более 300 ТБ данных, что включало 400 виртуальных и 42 физических сервера. На этих серверах хранилась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты имели возможность удаленно управлять производственными процессами на предприятиях.