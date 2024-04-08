Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» заговорили по-русски спустя две недели допросов 8.04.2024, 14:06

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Хотя ранее говорили через переводчика.

ФСБ обнародовало видео допроса подозреваемых в совершении теракта в «Крокус сити холле». На кадрах все четверо дают показания на русском, хотя сразу после задержания двое из них говорили только через переводчика, пишет «Агентство».

Во время задержания через переводчика говорили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.

На кадрах, показанных в воскресенье по федеральным каналам, Мирзоев по-русски сообщает, что после теракта они «ехали в сторону Киева», а указания им давал некий Сайфулло.

Как были получены эти показания, неизвестно. Однако к первому суду по мере пресечения каждый из задержанных был подвергнут пыткам. Саидакрами Муродали Рачабализода отрезали часть уха, Шамсидина Фаридуни пытали током, Мухаммадсобира Файзова в суд доставили на больничной каталке, вероятно, в полусознательном состоянии. Далерджон Мирзоев был в суде с пластиковым мешком вокруг шеи, который, судя по всему, использовали как кляп. На теле и лицах мужчин были следы избиений.