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Минчанин, у которого забрали ребенка, вышел на одиночный пикет

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  • 8.04.2024, 14:12
  • 5,064
Минчанин, у которого забрали ребенка, вышел на одиночный пикет

Его задержали и осудили.

Суд Московского района Минска 21 марта рассмотрел административное дело против вышедшего на одиночный пикет мужчины, пишет «Зеркало».

Минчанина лишили родительских прав. В знак протеста он взял лист бумаги, на котором сделал надпись. (В документах суда указано, что надпись начинается на «В». Возможно, там было «Верните ребенка»). Мужчина вышел с самодельным плакатом к одному из зданий органов власти в столице.

Там его заметили милиционеры и задержали. На минчанина составили протокол о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 24.23 КоАП).

На суде минчанин полностью признал вину и сказал, что раскаивается.

Ему присудили административный арест, но точный срок не известен.

Об осужденном сообщается, что его фамилия начинается на букву «Р», у него общее среднее образование. Мужчина не имеет постоянной работы и ранее привлекался к административной ответственности.

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