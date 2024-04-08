«Азов» стал кошмаром для россиян Денис Прокопенко

8.04.2024, 14:20

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Денис Прокопенко

И сломал их планы.

На сегодняшний день РФ нарушила каждую из норм Женевских конвенций. К военнопленным азовцам применяют все возможные виды пыток. Нашим пленным собратьям наносят серьезные телесные повреждения, пытают током и водой, морят голодом и жаждой. Кроме физического увечья, целью всегда является психологическая травма. Типичный вид украинского военнопленного, возвращающегося из российской неволи, – похудел по меньшей мере на треть от собственного веса, с хроническими заболеваниями, с травмами и ранениями, которые неправильно зажили.

«Азов» стал кошмаром для россиян в Мариуполе, сломав их планы молниеносной «спецоперации». В качестве возмездия за это уже почти два года наши люди в плену каждый день испытывают на себе их ярость – в пытках и издевательствах. Наиболее показательный эпизод – это организованный россиянами теракт в Оленовской колонии, во время которого была совершена самая массовая показательная казнь военнопленных за всю историю российско-украинской войны. Кроме самого факта совершения военного преступления и неоказания медицинской помощи пострадавшим, некоторые тяжелораненые бойцы до сих пор не согласованы для обмена.

«Потемкинские деревни» – лучшая метафора для описания российских государственных институций. Безальтернативные «выборы», «суды» без правосудия, правоохранители для защиты от собственного народа, тюрьмы для казней оппонентов и запугивание инакомыслящих. Так работает московская политическая традиция с самого начала своего существования.

Сейчас в России продолжаются сюрреалистические «суды» над представителями «Азова», призванные улучшить позиции РФ в процессе обмена пленными. В циничной системе координат врага «суды» над азовцами поднимают их и так высокую ценность в переговорах с Украиной, что делает невозможными регулярные обмены.

Подразделение, которое показало и продолжает демонстрировать высокую эффективность на поле боя, целенаправленно дискредитируют привычным для Москвы способом. Для большинства показательных расправ в так называемых «ЛДНР» характерен сценарий обвинений военнопленных азовцев в убийстве гражданского населения и обстрелах мирных жилищ при отсутствии каких-либо доказательств и права на защиту. В РФ же большинство наших собратьев «судят» по статье об «участии в террористической организации».

Это публичные символические процессы, которые не имеют ничего общего с буквой закона и призваны наказать самых преданных и храбрых украинских бойцов за их любовь к стране. Московская тирания жестоко наказывает героев за смелое сопротивление ее захватническим амбициям.

Каждый азовец, защищавший Мариуполь и попавший во вражеский плен, боролся именно против расширения кремлевского жизненного пространства, что несет за собой все «прелести» российского порядка – от лагерей смерти до фейкового правосудия.

Конечно, хочется верить, что все ответственные за разрушенный полумиллионный город, убитых мирных жителей и неслыханную жестокость по отношению к азовцам понесут справедливое наказание цивилизованного закона. Но мы далеки от реализации подобного сценария и единственным оружием и ответом 12-й бригады специального назначения «Азов» остается бой, который мы даем противнику на фронте – за всех павших, за всех замученных, за всех порабощенных и «осужденных» зверским режимом варваров.

Денис Прокопенко, «Фейсбук»