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Должникам по коммуналке в Беларуси запрещают получать товары на Wildberries

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  • 8.04.2024, 14:23
  • 5,272
Должникам по коммуналке в Беларуси запрещают получать товары на Wildberries

Детали.

Взысканием задолженности по коммунальным платежам занимаются отделы принудительного исполнения. В распоряжении этих органов множество инструментов воздействия, рассказала замначальника отдела принудительного исполнения Щучинского района Елена Лащевская.

Так, работники отделов принудительного исполнения могут запрещать должникам получать товары в пунктах выдачи маркетплейсов — например, Wildberries или OZON. 

Среди других методов взыскания задолженности — списание в бесспорном порядке денег со счетов должника, арест имущества, временный запрет на выезд из Беларуси, временный запрет на управление автомобилем, ограничение должника в праве пользоваться услугами мобильной связи, услугами «Белтелекома», запрет на получение почтовых отправлений, сообщает «Дзянніца».

Если должник не платит за коммуналку шесть месяцев подряд, то его могут выселить из жилого помещения. Судебная практика показывается, что таких должников выселяют без предоставления другого жилья.

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