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В российском Орске произошел новый прорыв дамбы

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  • 8.04.2024, 14:27
  • 8,244
В российском Орске произошел новый прорыв дамбы

Под угрозой затопления еще один поселок.

Новый прорыв дамбы произошел в городе Орске Оренбургской области РФ вблизи поселка Лесоторговый, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Вода подступает к частным домам.

Жители поселка экстренно эвакуируются, отмечает агентство. Ранее из поселка начали превентивную эвакуацию местных жителей.

Власти города пока не комментировали сообщения о прорыве дамбы. Ранее власти сообщали, что целостность дамбы нарушена.

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