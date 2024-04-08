В российском Орске произошел новый прорыв дамбы 10 8.04.2024, 14:27

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Под угрозой затопления еще один поселок.

Новый прорыв дамбы произошел в городе Орске Оренбургской области РФ вблизи поселка Лесоторговый, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Вода подступает к частным домам.

Жители поселка экстренно эвакуируются, отмечает агентство. Ранее из поселка начали превентивную эвакуацию местных жителей.

Власти города пока не комментировали сообщения о прорыве дамбы. Ранее власти сообщали, что целостность дамбы нарушена.