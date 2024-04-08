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Путин поручил возродить советский конкурс «А ну-ка, девушки!»

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  • 8.04.2024, 14:52
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Путин поручил возродить советский конкурс «А ну-ка, девушки!»

Для сохранения «традиционных ценностей» в стране.

Путин рекомендовал властям российских регионов возродить советский конкурс «А ну-ка, девушки!» для сохранения «традиционных ценностей» в стране. Это следует из списка поручений, которые Путин дал по итогам поездки в Свердловскую и Челябинскую области РФ, пишет The Moscow Times.

О том, что советский конкурс проводится и сегодня, главе государства рассказали во время посещения им Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Победительница прошлогоднего соревнования — экономист по снабжению завода Валерия Фролова — предложила возродить его на уровне всей России.

«Мои родители мне рассказали, что такие конкурсы были очень популярны в СССР и показывались по центральному телевидению, а теперь он возрожден и у нас. <…> И это, на наш взгляд, очень важно, ведь во многих зарубежных странах обесценивается семья и ее традиционные ценности», — сказала Фролова, уточнив, что мероприятие проводится в День отца, который ранее учредил президент.

Путин пообещал, что обязательно отреагирует на эту идею. «Мы подумаем, как это подраскрутить», — отметил президент.

Из опубликованных поручений не ясно, где должен проводиться конкурс: только на промышленных предприятиях или же по городам. Однако руководителям регионов поручено проработать этот вопрос и доложить о решении до 1 ноября 2024 года.

«А ну-ка, девушки!» — это изначально телепрограмма-конкурс, которая выходила на Центральном телевидении СССР с 1970 по 1987 годы. Отобранным из разных отраслей производства участницам предлагали соревноваться в профессиональном, танцевальном, хозяйственном, музыкальном, спортивном и кулинарном конкурсах. После 1975 года передачу вел Александр Масляков.

Под влиянием телевизионной передачи конкурсы также проводились в школах, вузах и на предприятиях.

Возвращение конкурса «А ну-ка, девочки!» станет не первой инициативой по возрождению советских традиций в современной России. Летом 2022 года в стране приняли закон о «новой пионерии» — провластной школьной организации «Движение первых», участников которой Путин предлагал называть пионерами.

Кроме того, Путин поручил возродить спортивные парады на Красной площади, которые проходили еще при Иосифе Сталине.

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