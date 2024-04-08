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Какой крупный город Беларуси первым отключит отопление

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  • 8.04.2024, 15:06
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Какой крупный город Беларуси первым отключит отопление

Это произойдет в несколько этапов.

Первым областным центром, где отключат отопление в квартирах, стал Гродно. Это произойдет в несколько этапов, начиная с 8 апреля. Такое решение принял Гродненский облисполком, пишет БелТА со ссылкой на данные РУП «Гродноэнерго».

Отключение так называемых «объектов второй очереди» включает жилфонд — квартиры и общежития, а также бани, театры и учреждения образования, за исключением школ и детских садов.

Такое решение местных властей было принято с учетом благоприятного прогноза погоды. В течение ближайших дней в регионе установится теплая погода: от 5 до 13 градусов выше нуля ночью и 12−25 градусов днем.

Аналогичное решение принял и Лидский райисполком. Там 8—9 апреля также отключат тепло везде, кроме школ и дошкольных детских учреждений.

В административных помещениях и на предприятиях Беларуси отключения отопления начались 2—3 апреля.

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