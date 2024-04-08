Брестская область активно закупает бронежилеты 2 8.04.2024, 15:16

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Потратили больше двух миллионов рублей.

Исполкомы Брестского региона с декабря 2023 года закупили 1266 бронежилетов на общую сумму более чем в 2 миллиона рублей. Закупками защитного обмундирования занимались Брестский и Барановичский горисполкомы, а также Ганцевичский и Кобринский райисполкомы, сообщает BGMedia.

Бронежилет должен соответствовать требованиям законодательства, его срок службы должен составлять не менее десяти лет. Элементы конструкции бронежилета должны предусматривать возможность размещения на внешних чехлах снаряжения по системе MOLLE — она используется в армиях стран НАТО.

Бронежилет должен быть удобен для различных сценариев — погрузки в технику, ведения стрельбы, вождения автомобиля и других.

Бывший кадровый офицер белорусской армии, экс-начальник штаба батальона «Волат» Василий Веремейчик считает, что бронежилеты закупают для войск территориальной обороны. На это указывает то, что закупки проводят исполкомы, а не Министерство обороны.