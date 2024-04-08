Россия тонет в Орске 5 Виталий Гинзбург

8.04.2024, 15:22

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Прорыв дамбы оживленно комментируется всеми СМИ, но абсолютно односторонне.

Погибло несколько человек. Кого в России интересует смерть нескольких человек, если ее нельзя продать? Власть не может ее продать, как в «Крокусе», в своих интересах. Информация о принимаемых властью смехотворных мерах по оказанию помощи людям лишь подчеркивает это.

Когда ситуация в Орске рассматривается в гуманитарном аспекте, это, конечно, важно. Но гуманитарный аспект в стране и обществе, практически напрочь чуждых гуманизму, звучит несколько двусмысленно. И отвлекает внимание от других, значительно более важных проблем.

Я подчеркиваю, что в стране, где цена человеческой жизни сведена к минимуму, то, о чем я скажу ниже, представляется гораздо более важным.

Что происходит на самом деле?

Произошло разрушение гидротехнического сооружения — и на Орск, Оренбург и другие города идет масса воды Ириклинского водохранилища объемом 2,3 кубического километра, т.е. 2,3 миллиарда тонн. Это — два с половиной Женевских озера.

Само по себе это достаточно среднее водохранилище, поэтому количество жертв вряд ли будет большим. Однако для предотвращения подобного развития событий десять лет назад была построена дамба. Если бы она была спроектирована грамотно и построена не из говна и палок, этого бы не произошло.

В системе этих сооружений существует ГЭС, которая имеет в своем составе водопропускные сооружения, затворы для экстренного сброса воды. Ничего из этого не сработало.

В свое время Ириклинское водохранилище было построено для водоснабжения населения и промышленности части Оренбургской области, в которой находятся Орский НПЗ, НОСТА и ряд других крупных предприятий.

Я не позиционирую себя в качестве эксперта по региональной экономике Южного Урала, но негативный эффект для экологии, экономики и жизни местных жителей гарантирован.

Из-за аварии дамбы, построенной за миллиард распиленных и украденных рублей, сиюминутный ущерб уже составил 21 миллиард рублей. А о полном ущербе никто пока и не знает. Всё это в очередной раз заставляет задуматься о масштабах и последствиях деградации России.

То, что происходит в Орске, — это незначительный эпизод в системе рисков, накапливавшихся от прогрессирующей деградации, непрофессионализма, воровства и коррупции. Устаревшая инфраструктура и новые объекты на территории России значительно опаснее того, что отдельные западные политики называют риском эскалации или Третьей мировой войны. Это государство опасно не столько своей дикостью и ненавистью. Вся его "мощь" продемонстрирована в Украине. А вся немощь исходит от политиков типа Байдена или Шольца, трусливо опасающихся оказать помощь Украине в разгроме России и приеме самого надежного союзника НАТО в свои ряды.

На следующей неделе у меня будет возможность выступить перед ведущими мировыми экспертами по России, членами Конгресса и другими политиками на очередном Форуме Свободных народов в Вашингтоне. Смысл моего выступления в том, чтобы объяснить, что необходимо принять экстренные меры по обеспечению безопасности от этого государства.

Ключевым моментом в этом будет победа Украины, освобождение народов и регионов из-под власти и влияния Москвы и принятие экстренных мер по предотвращению региональных техногенных катастроф.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru