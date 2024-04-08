В Госдуме РФ обвинили Казахстан в «дерусификации» 5 8.04.2024, 16:05

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О чем речь.

Депутат российской Госдумы Михаил Делягин набросился на Казахстан с обвинениями в том, что он проводит политику «дерусификации» и занимается саботажем. Так он отреагировал на рост сроков платежей из РФ, пишет издание «Комментарии».

Михаил Делягин обозлился тем, что сроки платежей из РФ в Казахстане выросли и могут составлять несколько недель. В Казахстане отметили, что таким образом банки страны хотят избежать вторичных санкций. Тем не менее, Делягин заявил, что такими действиями Казахстан продемонстрировал свое «истинное отношение» к России.

«Замедление обработки переводов на две-три недели – это уже, по сути дела, саботаж. Потому что для бизнеса такие задержки в переводах могут быть фатальными. Это позиция не казахстанских банков, а руководства Казахстана», – заявил депутат страны-агрессора. По его словам, Казахстан сделал шаг по «дерусификации». Он считает, что это отразится на отношениях двух государств. «Это важный шаг в политике дерусификации Казахстана», – заявил депутат Госдумы. При этом он заявил, что якобы от действий казахских властей пострадает бизнес этой страны.