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Аналитик: ВСУ нащупали болевую точку России

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  • 8.04.2024, 16:20
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Аналитик: ВСУ нащупали болевую точку России

Это колоссальный шаг вперед.

Пока нет оснований говорить, что население в России начинает ощущать какое-то настоящее системное комплексное огневое воздействие. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона.

«Если бы закипело так как в свое время закипело во Второй мировой войне, когда американцы с британцами высыпали за два года полтора миллиона тонн бомб, совершили более 800 тысяч самолето-вылетов бомбардировочной авиации и тогда действительно население Германии по-настоящему что-то почувствовало. Мы осознаем, что до таких масштабов в РФ еще очень далеко. Но сам факт того, что мы сумели и даем такой очень правильный несимметричный ответ на их системные ракетные и авиационные удары - это колоссальный шаг вперед», - отметил Черник.

При этом подчеркнул, что очень важно такие удары маштабировать. По его словам, очень надо как можно чаще делать «бавовну» по российскому военно-промышленному комплексу.

«А если наши союзники высказывают мнение, чтобы мы не били по нефтеперерабатывающей отрасли, то это означает, что мы правильно нащупали болевую точку», - подчеркнул.

Черник отметил, что «силовую дипломатию» никто не отменял даже между союзниками. Он напомнил операцию «Катапульта» в 1940 году - морской бой между британцами и французами. По его словам, операция была проведена после капитуляции Франции, поскольку британцы совершенно справедливо боялись, что французский флот перейдет под контроль Германии.

«Тогда погибли 1200 французов. Вот такая историческая параллель», - добавил он.

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