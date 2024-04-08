Европейская разведывательная служба получила секретные документы Кремля по Украине 8.04.2024, 16:48

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Россия наращивает операции в рамках второго фронта.

Когда в августе 2024 президент США Джо Байден предложил выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на финансирование Украины, московские политтехнологи, работающие на Кремль, были готовы попытаться подорвать общественную поддержку законопроекта, свидетельствуют внутренние документы Кремля.

В рамках кампании, целью которой было влияние на обсуждение в Конгрессе и другие политические дебаты с целью разжигания антиукраинских настроений, связанные с Кремлем политтехнологи и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, постов в социальных сетях и комментариев, которые пропагандируют американский изоляционизм, нагнетают страх перед безопасностью границ США и пытаются усилить экономическую и расовую напряженность в США, согласно многочисленным внутренним кремлевским документам, полученным европейской разведывательной службой и изученным изданием The Washington Post.

Более 100 документов, датированных периодом с мая 2022 года по август 2023 года, были предоставлены The Post с целью разоблачения пропагандистских операций Кремля, направленных на подрыв поддержки Украины в США, а также разоблачения их масштабов и методов. Эти файлы являются частью серии утечек, которые позволили получить редкое представление о параллельных усилиях Москвы по ослаблению поддержки Украины во Франции и Германии, а также о дестабилизации в самой Украине.

Россия наращивает пропагандистские операции в рамках второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных западных чиновников, стал для Москвы почти таким же важным, как военная кампания в Украине, особенно с учетом того, что одобрение Конгрессом дальнейшей помощи стало критически важным для способности Киева продолжать обороняться.

«Главным приоритетом России является прекращение поставок оружия, поэтому они используют разные возможности, чтобы посмотреть, что сработает… Мы видим широкую кампанию, в которой задействовано множество направлений, и некоторые из них работают лучше, чем другие. Русских это не волнует. Они просто пытаются создать благоприятную среду», - сказал один из республиканцев на Капитолийском холме.

Кампания пыталась представить президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным, подчеркивала количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, призывала финансировать охрану границ вместо помощи Украине и назвала «белых американцев» главными проигравшими из-за уходящей вовне помощи.

Стратегия пропагандирует взгляды крайне правого крыла Республиканской партии и призывает к тому, чтобы некоторые из этих взглядов озвучивались американскими «лидерами общественного мнения и политиками», говорится в одном из документов, но в нем не названы люди, которых можно было бы привлечь для этого.

По мнению аналитиков и бывших американских чиновников, эта кампания является частью все более изощренной стратегии, которая основывается на почти 10-летних усилиях Кремля по усилению голосов популистских политиков, которые выступают против глобальной роли США.

Поскольку крайне правое крыло Республиканской партии с августа, по существу, блокирует принятие любой дальнейшей помощи Украине, усилия Кремля по подрыву поддержки Украины, на данный момент получили наибольший импульс в Соединенных Штатах, чем где либо еще.

«Влияние российской программы за последнее десятилетие... видно по дебатам в Конгрессе США по поводу помощи Украине», - заявляет руководитель Центра анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс. «Они оказывают влияние в стратегическом плане», - добавляет он.

«Раньше вы никогда бы не услышали... от политиков в США, что Украина недостаточно значима и мы не будем поддерживать НАТО», - подчеркнул Уоттс.

Депутат Майкл Р. Тернер, возглавляющий Постоянный специальный комитет Палаты представителей по разведке, заявил накануне, что «абсолютно верно», так как некоторые республиканские члены Конгресса повторяют российскую пропаганду о противостоянии на Украине.

«Мы видим, что Россия напрямую пытается замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими - некоторые из них мы даже слышим, когда они произносятся на заседании Палаты представителей», - указал Тернер.

По словам Уоттса, Россия «сообщает аудитории 80 процентов того, что она уже слышит, и 20 процентов того, что она хочет, чтобы аудитория услышала. Это соответствует запросу на информацию, а затем [русские] добавляют немного своей собственной информации, это оказывается очень эффективным».

Усилия Кремля по вмешательству в политическую систему США впервые стали очевидны в преддверии президентских выборов 2016 года, когда американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия развернула сеть троллей - создателей фальшивых аккаунтов в социальных сетях - для распространения дезинформации, способствующей президентской кампании Дональда Трампа и направленной на саботаж кандидатуры Хиллари Клинтон.

С тех пор некоторые социальные медиа-платформы пытаются ужесточить контроль за враждебными государственными субъектами, но кампании по дезинформации все еще продолжают разрастаться.