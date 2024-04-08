ЦНС: «Вагнеровцы» бегут из Беларуси в Африку 2 8.04.2024, 17:05

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Названа причина.

Из-за низкой заработной платы наемники ЧВК «Вагнера» бегут из Беларуси в Африку.

Об этом сообщает «Центра национального сопротивления» (ЦНС) в Telegram.

Как напоминает ЦНС, «вагнеровцы» работают инструкторами в Беларуси. Также известно, что на полигонах проходят военные тренировки мобилизованных россиян и подписавших контракт.

В то же время инструкторская работа, а также заработная плата не устраивает наемников. За участие в войне на африканском континенте им платят больше, в связи с чем «вагнеровцы» бегут в Африку.

«По информации «Центра национального сопротивления» за последний период количество «вагнеровцев» на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400. Похоже, что с такими темпами пленников на войну в Украине будет некому обучать и из военкомата будут отправлять сразу на передовую. В конце концов, по свидетельствам нашего подполья так в основном и случается», - добавляет ЦНС.