Британия и Франция заявили о создании «обновленной Антанты» 8.04.2024, 17:09

Страны выразили готовность всячески способствовать победе Украины.

В120-ю годовщину соглашения между Лондоном и Парижем Британия и Франция заявили о создании «обновленной Антанты». Министры иностранных дел стран Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне подчеркнули, что обеим странам ясно, что Украина должна выиграть войну, которую ведет против нее Россия.

Об этом они написали в совместной колонке на The Teledraph. Они отметили, что Великобритания и Франция, два члена-основателя НАТО и ядерные державы Европы, несут ответственность за то, «чтобы заставить Альянс решать стоящие перед ним проблемы».

«Нам обоим абсолютно ясно: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проиграем», — сказано в колонке.

Кэмерон и Сежурне добавили, что Франция и Великобритания совместно подтвердят свою непоколебимую поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле в Британии. Также они пообещали обеспечить «продуктивный саммит НАТО в Вашингтоне этим летом».

«Но, как обсуждалось на Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим неудачу», — отметили министры.

В конце колонки они написали, что надеются сплотить остальные страны, чтобы бороться с вызовами, стоящими сегодня перед миром. Министры подчеркнули, что речь, в том числе и о терроризме, от которого в частности пострадала и Россия, имея в виду теракт в «Крокусе»

«Для нас так же важно сделать это сегодня, как и для наших предшественников, отложить в сторону свои разногласия и установить длительную дружбу, которую мы празднуем сейчас, не только как знак сердечного согласия, но как отражение обновленной Антанты», — завершили главы МИД двух стран.