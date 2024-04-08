«Дороже мяса»: белорусы возмутились российским помидорам по 13 рублей 3 8.04.2024, 17:19

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За год свежие помидоры в стране подорожали на 10,2%.

Пользовательница TikTok показала цены на свежие овощи в одном из белорусских магазинов, чем вызвала бурную дискуссию в соцсети: сотни комментаторов возмутились высокими ценами, в частности, на помидоры и отсутствием овощей белорусского производства. Журналисты telegraf.news посмотрели, где сейчас можно найти томаты дешевле 12,99 рубля за кило, и узнали, когда ждать на прилавках белорусские помидоры нового урожая.

«Если ничего не покупать, то цены нормальные»

Видео из продуктового магазина сети «Еровоопт» с не самыми демократичными ценами на свежие овощи опубликовала у себя на страничке пользовательница под ником July Altarf. Судя по ценникам, томаты по 12,99 рублей за кило приехали в Беларусь из России, рядом с ними белорусские орурцы по 6,75 рубля и даже турецкие кабачки по 9,99 рубля выглядели куда привлекательнее для покупателей. Впрочем, лидером по цене в данном ролике стал свежий перец — за килограмм сорта «Калифорнии» придётся выложить 19,49 рубля.

Зрителей возмутили в первую очередь сами цены, которые многие посчитали «неоправданно высокими».

«Овощи дороже мяса. Перцы 19 рублей, кто эти цены устанавливает?», — задалась риторическим вопросом одна из пользовательниц соцсети.

Впрочем, некоторые посчитали такую цену «нормальной» для «несезонных» овощей, отметив, что свежие овощи «не могут стоить круглый год 90 копеек» и следует учитывать, что в большинстве случаев их доставляют в Беларусь из-за границы. Однако этот аргумент лишь спровоцировал новую волну возмущения у зрителей.

«А что, у нас в Беларуси уже теплиц не осталось? Почему только привозное?», — задала вопрос одна из пользовательниц соцсети. Другие комментаторы поддержали её, высказав мнение о том, что » если бы в своих теплицах выращивали круглый год», то и цены на свежие овощи были бы в разы ниже.

«Если ничего не покупать, то цены нормальные», — резюмировал один из комментаторов.

Где найти дешевле?

Мониторинг цен в службах доставки популярных белорусских торговых сетей показал, что найти помидоры дешевле сейчас достаточно сложно. Самую низкую цену удалось найти в магазине «ГИППО» — там за кило томатов белорусского производства просят всего 11,1 рубля, а вот за розовый сорт также белорусского производства придётся заплатить уже 14,3 рубля.

Есть в продаже и свежие овощи «премиального сегмента» — белорусские чёрные черри в Green можно приобрести за 21,72 рубля. Впрочем, чаще всего на прилавках (в том числе — виртуальных, в сервисах доставки) сейчас представлены свежие помидоры иностранного производства — России, Турции, Марокко, Туркменистана, Египта, Италии.

За год помидоры подорожали в Беларуси на 10,2%

Отметим, что согласно официальной статистике, средняя цена свежих помидоров в целом по Беларуси в феврале 2024 года (самые свежие данные Бестата) составляла 10,47 рубля, тогда как годом ранее — 9,5 рубля. Таким образом, за год свежие помидоры в стране подорожали на 10,2%.