«Это сломает хребет не только путинской военной машине, но и всей политической системе» 7 8.04.2024, 17:56

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Политолог рассказал о важном событии, которое может моментально изменить ход войны в Украине.

Миру важно избавиться от еще одной «красной линии» и разрешить западным летчикам принять участие в войне на стороне Украины, заявил Андрей Пионтковский. Важно, чтобы президент Франции предоставил Украине свою авиацию с дальнобойными ракетами на борту. Именно это поможет приблизить победу Украины в войне.

Как пишет «Диалог», интервью Андрея Пионтковского для Игоря Яковенко можно посмотреть на канале YouTube.

Политолог рассказал о важном событии, которое может моментально изменить ход войны в Украине: «Появление вот этой воздушной армады современной, пилотируемой лучшими европейскими летчиками, решат две цели. В течение нескольких дней фактически они установят новую свободную зону в Украине, потому что каждый этот самолет, кроме всего прочего, это еще и летающая крепость с ПВО: просто российская авиация будет уничтожена в течение нескольких дней. Кроме того, удары этих самолетов с теми же французскими и английскими ракетами, уничтожат российскую группировку в Крыму».

«Украинский флаг над Севастополем - это не только военная победа: она просто перерубает всю возможность снабжения всей российской группировки, но и громадная психологическая и политическая победа. Есть три фактора: появление воздушной армады, ликвидация российского превосходства в воздухе и освобождение Крыма. Это сломает хребет не только путинской военной машине, но и всей политической системе», - отметил политический эксперт.