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В Бресте ипэшник взял на работу несовершеннолетнего

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  • 8.04.2024, 18:22
  • 4,252
В Бресте ипэшник взял на работу несовершеннолетнего
Иллюстративное фото

Чем все закончилось.

Прокуратура Бреста установила нарушения в деятельности одного из индивидуальных предпринимателей при оформлении трудоустройства, обеспечении техники безопасности и оплате труда 17-летнего учащегося колледжа, за что привлекла предпринимателя к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, ипэшник не заключил трудовой договор и не издал приказ о трудоустройстве несовершеннолетнего, а труд подростка не был оплачен в полном объеме. Кроме того, для молодого человека, осуществлявшего укладку тротуарной плитки, не был проведен вводный инструктаж и проверка его знаний. Его труд был оплачен не в полном объеме.

По постановлению прокурора Бреста индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности по двум статьям КоАП — на него наложено взыскание в виде штрафа размере 2 и 5 базовых величин соответственно (40 и 100 рублей).

По результатам проверки несовершеннолетнему также выплачена заработная плата в полном объеме.

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