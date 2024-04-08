В Беларуси заблокировали доступ к ряду медиа Латвии, Литвы и Эстонии 4 8.04.2024, 18:44

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Мининформ не указал, какие именно балтийские медиа попали под блокировку.

Мининформ ограничил доступ к ряду медиа Латвии, Литвы и Эстонии. Это назвали «ответом» блокировке некоторых государственных беларусских СМИ, заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с введением запрета на деятельность отдельных средств массовой информации Беларуси на территории Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответной меры Министерством информации на основании уведомления Министерства иностранных дел Республики Беларусь 8 апреля 2024 года принято решение о запрете деятельности ряда интернет-ресурсов этих государств на территории Республики Беларусь. В рамках реализации данного решения доступ к ним ограничен», — сообщили в Минфинорме.

В ведомстве не указали, какие именно балтийские медиа попали под блокировку.