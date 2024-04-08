Украинский дрон атаковал «нафаршированный» российский танк 6 8.04.2024, 18:55

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Видеофакт.

На одном из участков фронта украинские операторы БПЛА уничтожили российский танк с разными антидроновыми средствами на крыше. Украинский дрон залетел в люк бронированной техники и успел снять танк изнутри.

Видео уничтожения техники оккупантов выложили в телеграм-канале бойцы 23-го отдельного стрелкового батальона.

«Очередной вражеский танчик попал в коллекцию уничтоженной батальоном техники», - прокомментировали видео в 23-й ОСБр.