Белорусские «чернила» не будут признавать в ЕАЭС

Белорусские «чернила» не будут признавать в ЕАЭС8
- 8.04.2024, 19:34
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Подробности.
Белорусские фруктово-ягодные вина не будут признавать в Евразийском экономическом союзе. Подробности сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валентин Татарицкий.
Предполагается, что фруктовые вина, в числе которых и гранатовое вино, в ЕАЭС будут считаться винными напитками. Ранее со стороны России звучало предложение ввести понятие невиноградных вин. Татарицкий отметил, что предложение не нашло поддержки среди государств-участников ЕАЭС.
- На сегодняшний день сформированы подходы, которые получили наибольшее согласование стран (подразумеваются страны ЕАЭС. - Ред).
Как ожидается, в апреле 2024 года страны Евразийского экономического союза завершат согласование внутренних процедур, связанных с согласованием винного техрегламента. Он вступит в силу с 1 июля 2024 года.
- В советские времена мы все нормально воспринимали фруктовое вино, да? Фруктовое, ягодное и так далее… Из чего вино делали? С добавлением, скажем, спиртных напитков там и так далее, - заметил министр.
Но такого понятия, как фруктовое вино, пока не будет в общих стандартах ЕАЭС.