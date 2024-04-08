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Белорусские «чернила» не будут признавать в ЕАЭС

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  • 8.04.2024, 19:34
  • 5,456
Белорусские «чернила» не будут признавать в ЕАЭС

Подробности.

Белорусские фруктово-ягодные вина не будут признавать в Евразийском экономическом союзе. Подробности сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валентин Татарицкий.

Предполагается, что фруктовые вина, в числе которых и гранатовое вино, в ЕАЭС будут считаться винными напитками. Ранее со стороны России звучало предложение ввести понятие невиноградных вин. Татарицкий отметил, что предложение не нашло поддержки среди государств-участников ЕАЭС.

- На сегодняшний день сформированы подходы, которые получили наибольшее согласование стран (подразумеваются страны ЕАЭС. - Ред).

Как ожидается, в апреле 2024 года страны Евразийского экономического союза завершат согласование внутренних процедур, связанных с согласованием винного техрегламента. Он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

- В советские времена мы все нормально воспринимали фруктовое вино, да? Фруктовое, ягодное и так далее… Из чего вино делали? С добавлением, скажем, спиртных напитков там и так далее, - заметил министр.

Но такого понятия, как фруктовое вино, пока не будет в общих стандартах ЕАЭС.

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