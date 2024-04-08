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Курьез в Польше: единственный кандидат в мэры проиграл выборы

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  • 8.04.2024, 19:39
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Курьез в Польше: единственный кандидат в мэры проиграл выборы

Не смог получить и 40% голосов поддержки.

В Польше действующий глава гмины Вильковицы Силезского воеводства Януш Земанек, который был единственным кандидатом на местных выборах 7 апреля, не смог получить и 40% голосов поддержки.

Об этом сообщает RMF FM.

После подсчетов 100% голосов выяснилось, что за переизбрание Земанека на должность главы Вильковиц проголосовали 2043 избирателя, или 39,7% пришедших на участки. 3095 голосов отдали против него.

Для победы на выборах кандидат должен получить минимум 50% голосов, даже если он единственный в списке. Если же кандидат не набирает необходимое количество голосов, главу общины избирает путем тайного голосования абсолютное большинство от уставного состава органа самоуправления.

Как обращает внимание RMF FM, все 15 мандатов в совете гмины Вильковицы получили члены комитета, который представляет Земанек.

На выборах 2018 года он победил во втором туре своего соперника, многолетнего сельского голову Мечислава Рончку, получив поддержку 63,81% избирателей.

Напомним, явка на выборах в органы местного самоуправления в Польше 7 апреля составила 51,5%.

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