Минчанин сбежал из отделения банка с 17 000 евро в кармане 1 8.04.2024, 19:49

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Что было дальше.

Минчанину предложили заработать и за вознаграждение сделать заграничный перевод, но он решил забрать всю сумму. Дальше сюжет закрутился в дерзкое ограбление в центре Минска. Подробностями истории поделился Следственный комитет, передает «Онлайнер».

Летом прошлого года 52-летнему мужчине позвонил знакомый и предложил заработать: нужно было сделать иностранный перевод от своего имени, за это предлагалось вознаграждение. Минчанин согласился, дал фотографии своего паспорта, а потом решил: раз владелец не хочет делать перевод от своего имени, то деньги добыты незаконным путем, а если их присвоить — вряд ли кто-то обратится в милицию. Так он решил подменить реквизиты получателя. Но знакомый мог еще раз обратиться за такой же услугой, и тогда мужчина попросил о помощи двух молодых людей 25 и 27 лет. Те предложили более «безопасный» вариант: перевести деньги на счет иностранной компании их знакомого, который снимет и передаст сумму, а себе возьмет 3—4% вознаграждения. Минчанин согласился и пообещал разделить эти деньги поровну на троих.

День X наступил спустя полгода: минчанин должен был помочь жителю Гродненской области купить автомобиль из-за границы. Встречу назначили сразу в отделении банка, а накануне все трое собрались обсудить детали сделки.

В банке минчанин ждал момента, чтобы подменить реквизиты, но рядом все время был «заказчик». Тогда нашелся другой выход из ситуации: мужчина положил около 17 000 евро в карман и направился в сторону операциониста — для «заказчика» это выглядело так, будто договоренности выполнены. Дальше мужчина с деньгами выбежал на улицу и сел в машину к соучастнику. Уже за пределами Минска все трое распределили похищенное.

Когда всех задержали, оказалось, что у старшего мужчины были судимости (в том числе за грабеж и убийство). Действия сообщников квалифицировали по части 4 статьи 206 УК РБ («Грабеж, совершенный группой лиц, в особо крупном размере»).