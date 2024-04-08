В Грузии ликвидировали пророссийскую партию

В Грузии ликвидировали пророссийскую партию1
- 8.04.2024, 20:04
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Партия была зарегистрирована в 2021 году.
В Грузии ликвидировали прокремлевскую партию «Консервативное движение». Она была основана членами информационного портала «Альт-Инфо».
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Решение приняло Национальное агентство публичного реестра страны после обращения Антикоррупционного бюро.
В документе, утвержденном сегодня, указаны нарушения, которые, по информации ведомства, были допущены при регистрации политической силы.
«Консервативное движение» было зарегистрировано в 2021 году. Партия планировала принять участие в парламентских выборах в октябре текущего года.