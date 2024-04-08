Чиновники придумали пенсионные изменения для военных 1 8.04.2024, 20:20

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Речь идет о военных, которые выезжают на ПМЖ в другие страны.

В Беларуси хотят ввести изменения по пенсиям военных и их семей. Речь о случаях, когда они выезжают на ПМЖ в другие страны, с которыми раньше были заключены соглашения о соцобеспечении, а потом — разорваны. Соответствующий законопроект появился на национальном правовом интернет-портале, передает «Зеркало».

Почему хотят ввести новшества и при чем тут Украина и Россия

Чиновники хотят ввести изменения в закон, который касается пенсий военнослужащих. Это намерены сделать из-за того, что в декабре 2023 года Александр Лукашенко подписал указ, по которому Беларусь вышла из трех международных пенсионных договоров в рамках СНГ.

В Минобороны Беларуси тогда отметили, что 99% случаев назначения пенсий по международным договорам приходилось на военных, которые прибыли из России и Украины. В ведомстве также отмечали, что действие соглашения о пенсионном обеспечении и госстраховании сотрудников органов внутренних дел в Украине остановили с 23 сентября 2023 года. «Что касается соглашений по пенсионному обеспечению военнослужащих, то их действие прекращается в Украине с 5 января 2024 году, а в Российской Федерации — с 20 апреля 2024-го. Российская Федерация также находится на стадии выхода из соглашения, касающегося пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел», — поясняли в силовом ведомстве.

Что сейчас хотят изменить

Одно из изменений — выплата пенсий военным при их выезде из Беларуси для ПМЖ в страны, с которыми у нас были заключены договоры о соцобеспечении, а потом — разорваны. Они будут получать эти выплаты в нашей стране. Правительству еще предстоит определить, по какой схеме это будет происходить.

Еще одно из возможных изменений, которое собираются ввести чиновники, касаются военных из стран бывшего СССР, которые захотят переехать на ПМЖ в Беларусь, но при этом у нас не заключены с этими государствами договоры о соцстраховании. Так, те военные, которые получат вид на жительство в Беларуси (паспорт или некоторые другие документы), смогут претендовать на пенсию в нашей стране. Исключение — те, кто проходил военную службу в Украине после 24 февраля 2022 года, то есть после нападения России на эту страну.