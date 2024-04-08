Шольц едет к лидеру Китая 2 8.04.2024, 20:27

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Олаф Шольц

Будет говорить и о войне в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 апреля начнет трехдневный визит в Китай, в рамках которого встретится с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения в частности российской агрессии против Украины.

Об этом 8 апреля объявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает AFP.

Во время визита Шольца будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители немецкой промышленности. Ожидается, что он посетит город Чунцин и произнесет речь в одном из университетов Шанхая.

Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и Си Цзиньпинем состоится в конце визита, 16 апреля. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине.

«Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое он имеет», – сказал Гебештрайт на брифинге в понедельник.

Для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера. Предыдущий, в ноябре 2022 года, проходил в условиях строгих коронавирусных ограничений в КНР