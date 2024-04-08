закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шольц едет к лидеру Китая

2
  • 8.04.2024, 20:27
  • 1,444
Шольц едет к лидеру Китая
Олаф Шольц

Будет говорить и о войне в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 апреля начнет трехдневный визит в Китай, в рамках которого встретится с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения в частности российской агрессии против Украины.

Об этом 8 апреля объявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает AFP.

Во время визита Шольца будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители немецкой промышленности. Ожидается, что он посетит город Чунцин и произнесет речь в одном из университетов Шанхая.

Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и Си Цзиньпинем состоится в конце визита, 16 апреля. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине.

«Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое он имеет», – сказал Гебештрайт на брифинге в понедельник.

Для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера. Предыдущий, в ноябре 2022 года, проходил в условиях строгих коронавирусных ограничений в КНР

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип