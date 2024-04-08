Авиация ВСУ поразила четыре российских зенитно-ракетных комплекса 8.04.2024, 20:47

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В течение 8 апреля Силы обороны зафиксировали 48 боевых столкновений. В общем, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, сообщил в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем зенитно-ракетным комплексам и семи районам сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска ВСУ поразили одно средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и два района сосредоточения личного состава врага.

На купянском направлении россияне не предпринимали наступательных действий. На лиманском направлении наши воины отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На бахмутском направлении противник совершил восемь атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. На авдеевском направлении наши защитники отразили две атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области.

На новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. На ореховском направлении враг, при поддержке авиации, два раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На херсонском направлении оккупанты совершили три безуспешных атаки на позиции наших войск на левобережье Днепра.