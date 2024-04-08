Конгрессмен США: Путину нужно хорошенько утереть нос 6 8.04.2024, 21:14

6,238

Том Своззи

Украина может наносить удары по территории России.

Украина может наносить удары по территории России, ведь диктатору Владимиру Путину «нужно хорошенько утереть нос».

Об этом заявил член Палаты представителей США от Демократической партии Том Своззи в интервью «Радио Свобода».

Отвечая на вопрос, может ли Украина наносить удары в тылу страны-агрессора, Своззи отметил, что «нужно заставить Россию заплатить цену за свое поведение».

«Знаете, я не хочу подвергать сомнению политику правительства Соединенных Штатов или украинского правительства, но лично считаю, что мы должны заставить Россию заплатить цену за свое поведение. Они должны нести ответственность, потому что единственное, что понимает Владимир Путин, — это сила, и ему нужно хорошенько утереть нос», - сказал конгрессмен США.