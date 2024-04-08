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В Минской области завершается отопительный сезон

  • 8.04.2024, 21:19
  • 1,618
В Минской области завершается отопительный сезон

В прошлом году отопление отключили 11 апреля.

8 апреля принято соответствующее решение, сообщается а телеграм-канале Миноблисполкома.

«Каждый район Минской области, исходя из погодных условий, принимает свои решения по отключению систем отопления потребителей тепловой энергии. Но все районы области уже приступили к этой работе», — говорится в сообщении.

В исполкоме отметили, что период завершения отопительного сезона в Беларуси зависит от среднесуточной температуры за окном: если в течение 3 суток подряд она составляет + 8°C.

В 2023 году, согласно решению Миноблисполкома, отопление в Минской области начали отключать с 11 апреля, а в 2022 году только 29 апреля.

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