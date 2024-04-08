Если бы Скобовых было больше Даниил Константинов

8.04.2024, 22:02

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Александр Скобов

Таких людей невозможно заставить мириться с произволом ни в одной сфере жизни.

Как я и предполагал, Александр Скобов ведет себя в заключении исключительно стойко и мужественно. Я бы даже сказал: дерзко и вызывающе. Отказывается вставать и приветствовать судью, выкрикивает крамольные лозунги, заявляет о тотальном неуважении суда и прочее. А ведь он немолодой уже, можно даже сказать пожилой человек. Большинство молодых политзеков, не говоря уже о большинстве наших юных соотечественников, не решаются так себя вести с представителями власти.

Жаль, что человеческая популяция в целом, а российская – в особенности несет в себе столь мало таких типов, как Скобов. Если Скобовых было больше, например, половина населения России, то путинский режим не смог бы существовать. Причем для его этого не потребовалось бы применять насилия. Достаточно было бы и одних ненасильственных действий в духе Скобова.

Что я имею в виду!? Людей системы СКОБОВ невозможно нагнуть, внутренне сломать, заставить их делать то, что они не хотят делать. Таких людей было бы невозможно заставить мириться с произволом ни в одной сфере жизни. Самим своим существованием и стилем поведения они делали бы невозможным то, из чего состоит путинизм.

Я помню один свой публичный разговор со Скобовым. Вроде бы это был один из наших с ним эфиров, но может и нет, я точно не помню. Тогда речь зашла о том, что обыкновенные школьные учителя стали в путинской Эрефии важнейшим элементом фальсификации выборов, ведь именно им доверен первичный этап подлога результатов голосований. Все эти многочисленные вбросы бюллетеней на самом низшем уровне осуществляют часто именно те самые школьные учителя.

Так вот, когда я заговорил об этом, Скобов вспомнил о том, что он тоже работал школьным учителем в свое время, недобро усмехнулся и сказал: «Посмотрел бы я на то, как бы меня заставили вбрасывать бюллетени, когда я был учителем». Глядя на его усмешку и жесткий взгляд, я сразу понял, что с ним бы этот номер не прошел. А если бы таких, как он, в среде учителей было бы процентов 50? Теперь понимаете, о чем я толкую?

Таких людей невозможно заставить фальсифицировать выборы, лжесвидетельстовать в судах, фабриковать уголовные дела, выносить неправосудные приговоры, прессовать на работе неугодных или выгонять их с работы (с учебы), врать по телевизору, разгонять митинги и, наконец, воевать на неправедной войне, выполняя преступные приказы. Общество, состоящее из Скобовых (или хотя бы с высокой процентовкой таких людей) никогда бы не позволило повесить на себя хомут диктатуры. Без всякого, повторяю, насилия.

А сам Скобов, выбрав такой тип поведения под следствием, который он сейчас демонстрирует, как бы пытается показать нам (и всем, кто за ним наблюдает), что в любых, самых суровых условиях, можно вести себя ТАК. Имеющие глаза да увидят, имеющие уши да услышат. Жаль, что их, скорее всего, будет немного, ибо большинство наших сограждан желеобразно. Впрочем, возможно, что однажды это изменится.

Даниил Константинов, telegram