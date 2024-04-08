Министр иностранных дел Армении отказался ехать в Минск на встречу глав МИД СНГ 8.04.2024, 22:14

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Арарат Мирзоя

В ноябре прошлого года премьер-министр Армении отказался ехать в Минск на саммит ОДКБ.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске, пишет «Интерфакс».

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов СНГ в Минске 12 апреля», — заявила агентству пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Других подробностей она не привела.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Минск на саммит ОДКБ.