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Министр иностранных дел Армении отказался ехать в Минск на встречу глав МИД СНГ

  • 8.04.2024, 22:14
  • 2,830
Министр иностранных дел Армении отказался ехать в Минск на встречу глав МИД СНГ
Арарат Мирзоя

В ноябре прошлого года премьер-министр Армении отказался ехать в Минск на саммит ОДКБ.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске, пишет «Интерфакс».

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов СНГ в Минске 12 апреля», — заявила агентству пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Других подробностей она не привела.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Минск на саммит ОДКБ.

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