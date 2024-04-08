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Глава МИД Франции: Разговаривать с чиновниками РФ больше не в наших интересах

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  • 8.04.2024, 22:54
  • 4,670
Глава МИД Франции: Разговаривать с чиновниками РФ больше не в наших интересах
Стефан Сежурне

Париж повышает ставки?

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что для Парижа уже «не в его интересах» вести дискуссии с российскими представителями, потому что Москва искажает содержание такого диалога.

Об этом он заявил в совместном интервью France24.

По словам Сежурне, сейчас «не в наших (Франции. – Ред.) интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку коммюнике, которые публикуются, и сообщения, которые делаются, являются ложью».

Он предположил, что для возобновления диалога с Москвой, «возможно, сначала нужно установить доверие, и, возможно, прежде всего, увидеть развитие событий на военном фронте в Украине, чтобы отношения могли быть восстановлены».

«Пока что этого нет», – констатировал глава французского МИД.

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