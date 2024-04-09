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Канада увеличит расходы на оборону почти на 54 млрд долларов

  • 9.04.2024, 0:59
Канада увеличит расходы на оборону почти на 54 млрд долларов

Из-за России.

Канада увеличит расходы на свои вооруженные силы. В течение 20 лет страна потратит на это почти 54 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

«В обновленной оборонной политике правительство премьер-министра Джастина Трюдо заявило, что защита Арктики, а также решение проблем с безопасностью со стороны России и Китая означает, что Оттаве необходимо усилить свою оборону», - говорится в материале.

Трюдо сказал, что Канада снова активизируется, чтобы сохранить и защитить основанный на правилах порядок, который позволил людям во всем мире процветать в течение большей части прошлого века.

Военные расходы Канады к 2030 году составят 1,76% ее валового внутреннего продукта, что все еще ниже целевого показателя НАТО в 2%, установленного НАТО для государств-членов. Чиновники заявили журналистам, что конкретной даты достижения отметки в 2% нет.

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