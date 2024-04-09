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В Беларуси погибла одна из четырех существующих колоний сусликов

  • 9.04.2024, 1:36
В Беларуси погибла одна из четырех существующих колоний сусликов
Иллюстративное фото

Норы затопило.

В результате подъема уровня грунтовых вод погибла колония крапчатых сусликов в районе деревни Рымаши в Минской области. Специалисты, наблюдавшие жизнь этих животных, констатировали затопление всех нор этого редкого для белорусской фауны зверька.

«Трехкратная проверка колонии суслика у деревни Рымаши показала, что зверек полностью погиб», — сообщил Smartpress.by фотограф дикой природы Сергей Шокало.

Он отметил, что в 2022 году во время специально проводимого учета, там было найдено 63 жилых норы.

«Практически все норы затоплены даже на высоких местах. Вероятность того, что зверек в этой колонии выживет, практически равна нулю», — сказал Шокало.

По его словам, в Беларуси осталось только три колонии зверьков и только в Несвижском районе Минской области. «Многие с оптимизмом смотрят на самую крупную колонию под Юшевичами — сусликов, говорят, там много. Но реальность совсем иная — много их только на шести высотках. В низких местах суслик «вымок», отметил фотограф.

По его оценке, «ранний выход зверьков из зимовки и задержка с отлетом мохноногих канюков (хищная птица) заметно сокращают количество сусликов».

Специалисты считают, что только одному канюку в сутки для поддержания нормальной жизни необходимо съедать около 30 грызунов (не обязательно только сусликов) или около 11 000 за год. Активный период в жизни колонии привлекает с окрестных мест много хищных птиц. Шокало отметил, что только за один день наблюдения единовременно зафиксировал 15 мохноногих канюков, а кроме них канюков обыкновенных, болотных и полевых луней, немало воронов. Все они слетелись охотиться на сусликов, добавил фотограф.

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