Журналиста и блогера из Пинска осудили за «организацию протестов в Столине и Минске» в 2020-м 9.04.2024, 4:21

Александр Игнатюк

Кроме этого, ему вменили «клевету на Лукашенко» и «вымогательство».

Суд в Столине 5 апреля вынес приговор 53-летнему журналисту и видеоблогеру Александру Игнатюку. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным волонтеров, политзаключенного признали виновным в организации акций протеста в Столине и Минске в 2020-м, клевете на Лукашенко и вымогательстве.

На суде Александр частично признал себя виновным по первым двум пунктам обвинения, но не признал вину в вымогательстве, хотя согласился с исковыми требованиями потерпевшего о возмещении имущественного ущерба в размере 1800 рублей.

Суд продолжался с 15 марта и проходил в закрытом режиме.

Александра Игнатюка задержали 18 июля 2023 года. Об этом стало известно случайно: он долгое время жил один в глухой деревне Пинского района, а когда он несколько недель не выходил на связь с друзьями, они забеспокоились. Силовики опубликовали видео жесткого задержания журналиста только в марте 2024 года.

Согласно версии обвинения, Александр Игнатюк в августе 2020 года, находясь в Столинском и Пинском районах Брестской области, «организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сочетающиеся с явным неповиновением законным требованиям представителей власти в Столине и Минске».

«Организация» этих действий заключалась в том, что он «с целью публичного ведения деструктивной деятельности разместил в социальных сетях публикации, призывающие к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок и сочетающимся с явным неповиновением требованиям представителей власти».

Также обвинение заявило, что Игнатюк в августе 2020 года написал в интернете сообщения, в которых обвинил Лукашенко в совершении тяжких преступлений.

«Он намеренно разместил в интернете информацию оскорбительного и клеветнического характера в отношении Александра Лукашенко, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности, оскорбительные сведения, связанные с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — сказано в версии обвинения.

Что касается статьи за вымогательство, то, согласно обвинительному заключению, Игнатюк в течение 2021 и 2022 годов «в корыстных целях, желая обогатиться за счет других граждан, под угрозой распространения клеветнических сведений и оглашения иных сведений, которые потерпевшие хотели сохранить в тайне», «неоднократно требовал деньги и иное имущество от предпринимателей Столинского района».

В результате суд назначил ему наказание в общей сложности в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 200 базовых величин (восемь тысяч рублей). Кроме того, с блогера взыщут компенсацию вреда в размере 1800 рублей в пользу потерпевшего. Ноутбук журналиста был конфискован как «орудие совершения преступления».

Добавим, что в конце 90-х и начале 2000-х Александр Игнатюк выдавал независимую региональную газету «Вечерний Столин», был ее главным редактором. Выход газеты несколько раз приостанавливал Мининформ, и в результате газета закрылась. Потом Игнатюк создал сайт «Про Столин», который работал до недавнего времени. Сам Игнатюк занимался журналистикой и блогерством.