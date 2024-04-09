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В ЕС согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной

  • 9.04.2024, 5:53
В ЕС согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной

С ограничениями.

Представители стран ЕС и Европарламент согласовали беспошлинную торговлю для Украины и возможные квоты для сельскохозяйственной продукции для большей защиты европейских фермеров, сообщается на сайте Европейского совета в понедельник, 8 апреля.

В материале отмечается, что Европейский Союз временно приостановил пошлины и квоты для Украины до июня 2025 года, но с правом ввести ограничения, если объемы продукции из определенных категорий превысят средние показатели, которые были на период с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2023 года.

Как сообщили в Европарламенте, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС возникнут значительные нарушения из-за украинского импорта, например, пшеницы, то Еврокомиссия «может принять любые меры, которые посчитает нужным».

В материале также отмечается, что экстерные ограничения могут применяться к особо чувствительным сельскохозяйственным продуктам, таким как птица, яйца, сахар, овес, крупа, кукуруза и мед.

Ранее сообщалось, что послы ЕС договорились о продлении либерального режима торговли с Украиной еще на один год, и компромисс представят на рассмотрение Европейского парламента для быстрого достижения соглашения.

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