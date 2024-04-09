В Севастополе прогремело сразу несколько мощных взрывов 9.04.2024, 7:53

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Слышно было даже в Евпатории.

Во временно оккупированном Севастополе ночью 9 апреля местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы «Крымский ветер» и SHOT.

По сообщениям канала «Крымский ветер», подписчики услышали взрыв в Севастополе.

«О громком взрыве в Севастополе сообщают подписчики», - написали на канале.

Российские паблики перед взрывом писали, что в Крыму была объявлена ракетная опасность.

«Здравствуйте. Грохот сильный в центре был. И нигде нет новостей», - пишут подписчики российских каналов.

В то же время читатели российских Telegram-каналов писали об взрыве со стороны моря.

«Севастополь. Со стороны моря был 1 громкий хлопок, как будто беспилотник сбили», - пишут российские каналы.

Подписчики канала «Крымский ветер» сообщили об двух взрывах.

«Некоторые подписчики в Севастополе услышали не один взрыв, а два с коротким интервалом», - написали на канале.

Канал указал, что взрыв слышали в Евпатории, которая находится в 61 км по воздушному расстоянию от Севастополя.

«Севастопольский взрыв слышали аж в Евпатории», - написали администраторы канала.

Российский Telegram-канал SHOT сообщил об якобы работе ПВО.

«Предварительно, в эти минуты ПВО отражает вражескую атаку. Как сообщили SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Официальной информации пока не было, о «прилетах» либо пострадавших очевидцы пока не сообщают», - написали на канале.

«Губернатор» Крыма Михаил Развожаев заявил о, якобы, работе системы ПВО над Севастополем.

«Громкие звуки, которые были слышно в городе - это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», - сообщил Развожаев.