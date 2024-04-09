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Разгневанные жители российского Орска взбунтовались

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  • 9.04.2024, 8:07
  • 4,462
Разгневанные жители российского Орска взбунтовались

Хотят отсоединиться от РФ.

Жители затопленных после прорыва дамбы территорий в российском Орске готовы «обменять» Крым на свойственное благополучие, передает dialog.ua.

Российские паблики в понедельник 8 апреля написали о том, что на Комсомольской площади затопленного Орска собралось около сотни местных жителей на несанкционированный митинг.

Люди хотели, чтобы их услышали, обратили внимание на их проблемы и помогли их решить, но на место событий прибыли не местные власти, а полицейские, чтобы разогнать собравшихся.

Возмущенные россияне смело говорили о том, что их тревожит и что не нравится. По мнению митингующих, власти Российской Федерации помогают другим, а должны местному населению.

Среди остальных громче всех высказывал свою гражданскую позицию молодой мужчина, который выкрикивал на камеру: «Воды у нас нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временно. Извиняюсь, когда Крым присоединили, водопровод туда еб*нули, а для нас - нет. Что от Крыма надо отсоединиться? Отсоединимся сейчас. Всем помогаем, кроме себя, непонятно почему и будем до последнего молчать».

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